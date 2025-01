Quando Gabigol estreia pelo Cruzeiro? Qual número de camisa o atacante vai usar?

Com sua numeração favorita, atacante chega como um dos principais reforços para 2025 e tem data prevista para primeira partida com a camisa celeste

Gabigol já é, sem dúvida, a grande estrela do Cruzeiro para a temporada. O anuncio da contratação do atacante foi o maior movimento do futebol brasileiro na virada de 2024 para 2025. Depois de uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, que durou seis anos, onde conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores. O atacante de 28 anos foi anunciado como novo reforço da Raposa, com um contrato de quatro temporadas, válido até dezembro de 2028.

Mas, afinal, quando o torcedor cruzeirense poderá ver Gabigol em ação? E qual número ele vai vestir para dar início a essa nova fase de sua carreira?