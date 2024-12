A primeira passagem de Oscar no São Paulo: como foi, quantos gols teve e por quanto foi vendido

Meia é anunciado como reforço do Tricolor e retorna ao clube após 12 anos; confira os detalhes da primeira passagem

Oscar, ex-seleção brasileira e Chelsea, está de volta ao São Paulo após 12 anos. O meia, que deixou o clube em 2009 para defender o Internacional, retorna ao Tricolor Paulista aos 33 anos, após terminar seu vínculo com o Shanghai Port, da China.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Oscar se destacou na época em que vestiu a camisa tricolor, sendo uma das promessas do clube antes de sua transferência para o Internacional. No clube gaúcho, o meia consolidou sua carreira, o que o levou a grandes passos, incluindo uma transferência para o Chelsea e uma trajetória na Europa. Agora, aos 33 anos, ele retorna ao clube onde tudo começou, buscando ajudar o São Paulo a se reerguer no cenário nacional.