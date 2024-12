Power Ranking do Mundial de Clubes 2025: Botafogo é o melhor brasileiro e favoritos ao título são Inter de Milão e Bayern de Munique

GOAL avalia os 32 times que participarão do torneio do próximo ano, que acontecerá nos Estados Unidos

O Mundial de Clubes de 2025 será o maior da história, com 32 equipes representando os seis continentes em um formato idealizado por Gianni Infantino. O torneio será realizado nos Estados Unidos durante o verão do hemisfério norte, entre junho e julho.

A competição contará com 12 clubes da Europa, seis da América do Sul – incluindo quatro brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo –, quatro da África, Ásia e América do Norte, além de um solitário representante da Oceania. O Inter Miami, como clube infitrião, completa a lista.

Com o sorteio da fase de grupos realizado em Miami, começam as especulações: quem são os favoritos ao título e quais equipes devem enfrentar mais dificuldades? Confira a seguir o Power Ranking da GOAL para os 32 participantes.