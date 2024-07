O camisa 10 é é ausência confirmada no próximo jogo do Inter Miami contra o Columbus Crew pela MLS; astro argentino está com a seleção na Copa América

O Inter Miami enfrenta o Columbus Crew nesta quarta-feira (19) pela Major League Soccer (MLS), mas os torcedores terão que lidar com a ausência de sua maior estrela, Lionel Messi. A ausência do craque argentino se dá por um motivo nobre, que deve impactar tanto seu clube quanto a seleção argentina.