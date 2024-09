Por que Philippe Coutinho é desfalque do Vasco contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil 2024?

Copa do Brasil

Preservado, camisa 11 não viajou para Curitiba; Léo Pelé substitui João Victor e volta ao time titular

O Vasco da Gama enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Ligga Arena, em uma partida crucial pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzmaltino chega para o duelo com uma vantagem de 2 a 1, conquistada no jogo de ida em São Januário, e precisa pelo menos de um empate para garantir a vaga nas semifinais.

No entanto, o Vasco, apesar da vantagem, terá um desafio adicional para a decisão: não poderá contar com o meia Philippe Coutinho para o jogo em Curitiba.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!