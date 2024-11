Pedrinho relata as dificuldades para jogar a Champions em meio à guerra e revela por que não voltou ao Corinthians

Meia-atacante também descarta se naturalizar ucraniano e fala sobre sonho de defender a seleção brasileira

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Mais artigos abaixo

Reduto brasileiro no futebol europeu, o Shakhtar Donetsk se viu bastante prejudicado nos últimos anos por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Muitos brasileiros tiveram que optar por deixar o clube. O meia-atacante Pedrinho, no entanto, fez o caminho inverso e, depois de uma passagem pelo Atlético-MG, decidiu retornar ao time europeu e encarar os desafios impostos por conta do conflito.

“Eu sempre mantinha contato com meus companheiros para saber a situação da guerra, não queria colocar em risco a minha integridade. Eles sempre falavam que estava tranquilo. E quando eu decidi voltar eu queria estar jogando muito mais, a Champions também era uma competição que eu queria jogar. O Shakhtar propôs renovar o meu contrato, o que seria algo bom para mim também. Então foram inúmeros fatores que eu acabei tomando essa decisão. O que mais pesou foi ter que vir sem estar com a minha família. Minha esposa, meus pais, que sempre moraram comigo, quando eu vim para cá pela primeira vez, eles moravam comigo também. Essa foi a maior dificuldade. Mas pela segurança deles, eu prefiro passar por isso sozinho”, disse Pedrinho em entrevista exclusiva à GOAL.