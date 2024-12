Palmeiras viveu pior ano com Abel Ferreira em 2024 e Mundial de Clubes em 2025 surge como sonho para um novo auge a ser escrito

Com grandes contratações no horizonte e a manutenção do melhor técnico de sua história, o Alviverde promete ser muito forte na próxima temporada

A temporada 2024 não foi a que o Palmeiras de Abel Ferreira mais perdeu, mas também não foi a que o time mais venceu. Nem a que mais empatou ou marcou mais gols ou a que mais sofreu eles. Só que no futebol o único número que interessa às grandes potências é o de títulos conquistados, e como o Alviverde levantou apenas o estadual é impossível não apontar a mais recente campanha como a pior desta Era Abel Ferreira.

“Pior” é uma palavra muito forte, ok, indica algo bem ruim para um clube que chegou até a última rodada do Brasileirão com chances de levantar o título -- o que não faltam são clubes doidos para trocarem de lugar com o Palmeiras nesta narrativa.

Menos vitoriosa é um rótulo mais justo, mas o circo do futebol não dá tanto espaço ao equilíbrio quanto às avaliações mais extremas e apaixonadas. Sendo assim, na maneira geral como se vende a coisa, fica um consenso apontar o 2024 do Palmeiras como a pior temporada desde a chegada de Abel Ferreira ao clube, no final de 2020.