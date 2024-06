Mais do que só um paizão: Carlo Ancelotti é o melhor técnico de sua geração

Nem mesmo Guardiola pode ostentar o mesmo nível de sucesso que do italiano, campeão da Champions League pela quinta vez na área técnica

Na manhã seguinte à vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique, pelas semifinais desta Champions League, o ex-técnico Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti conversaram. Sacchi, ainda sob os efeitos do estresse do jogo, disse: "Carlo, me diverti muito assistindo a este jogo!" Ancelotti, com ironia, respondeu: "É uma tática, fingimos que estamos mortos e, no final, ressurgimos e vencemos!"

Ancelotti brincava, mas alguns o criticam como um técnico sem táticas, que apenas improvisa. Comparado a um "Harry Redknapp italiano (uma espécie talvez de Joel Santana inglês)", seus críticos acreditam que ele sobrevive em clubes de elite apenas com o potencial de grandes jogadores.

Essa visão, no entanto, é injusta. Ancelotti merece ser considerado um dos maiores técnicos de sua geração. E o seu quinto título de Champions League, conquistado novamente com o Real Madrid contra o Borussia Dortmund, só deixa isso em maior evidência.

