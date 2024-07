Onde assistir a Santos x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Jogo atrasado da 9ª rodada do nacional da categoria promete briga dura pelo 2° lugar; veja detalhes

Santos e Corinthians se enfrentam na tarde desta quarta-feira (31), às 15h (horário de Brasília), no CT Rei Pelé, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

A quatro rodadas do fim da primeira fase do nacional da categoria, o Santos segue lutando duro pela classificação ao mata-mata. O Peixe é o atual 9° colocado, o primeiro fora do G-8, a dois pontos de distância do Ceará, que abre a zona de classificação. Mais à frente, vêm Ceará e Flamengo, com 24 e 25 tentos , respectivamente. A tarefa é simples - evitar tropeçar nesta reta final.

A briga do Corinthians, enquanto isso, é um pouco mais embaixo. O time é o atual 15° colocado, com 15 pontos em 15 jogos. A classificação ainda não está matematicamente descartada, mas é uma bela montanha a ser escalada, considerando os oito pontos entre o time e o G-8. Ademais, um tropeço no clássico pode eliminar a equipe de vez.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!