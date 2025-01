Onde assistir a Porto Vitória x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança do Grupo 21, Porto Vitória e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 15h (de Brasília), no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube (confira a programação completa).

Em busca do oitavo título da Copinha, o Grêmio estreou na atual edição do torneio com uma vitória por 4 a 0 sobre o Vitória da Conquista. O Porto Vitória também iniciou com o pé direito, ao derrotar o Atlético Guaratinguetá por 2 a 0.