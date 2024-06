Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (9), no Estádio Jayme Cintra; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Pinda por 3 a 0 no Paulistão feminino, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa do Brasileirão feminino. Em terceiro lugar no Grupo A, com 22 pontos, as Palestrinas foram derrotadas na última rodada do torneio pelo Fluminense por 2 a 0. Até agora, a equipe acumulou sete vitórias, um empate e três derrotas.

Do outro lado, o Corinthians está na liderança do Grupo A, com 31 pontos, e busca manter a invencibilidade no Brasileirão feminino. Em 11 jogos disputados, a equipe soma 10 vitórias e um empate. Um aproveitamento de 93%.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 12 vitórias, contra apenas duas do Palmeiras, além de cinco empates. No último encontro válido pela semifinal do Paulistão feminino 2023, o Corinthians venceu por 8 a 0.

