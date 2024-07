Onde assistir a Nigéria x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

No último torneio de Marta pela seleção, Brasil tenta começar sua trajetória com o pé direito; confira mais detalhes

Nigéria e Brasil entram em campo nesta quinta-feira (25), às 14h (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo C do futebol feminino, nas Olimpíadas de Paris 2024. O jogo acontece no Matmut Atlantique e terá transmissão ao vivo da Globo, Sportv e CazéTV (confira a programação completa aqui).

De volta aos Jogos Olímpicos (será a quarta participação) após três edições ausente, a Nigéria tenta ao menos repetir a sua melhor campanha. Foi em Atenas 2004, quando a seleção alcançou as quartas de final. Para que isso se mantenha firme, é importante começar bem, já que o grupo é bastante competitivo.

Já o Brasil chega para sua oitava participação em Olimpíadas atrás da primeira medalha de ouro da modalidade. A competição será o primeiro grande teste do técnico Arthur Elias no comando e o último torneio de Marta com a camisa da seleção. Por isso, iniciar a trajetória com o pé direito diante do adversário mais acessível do grupo é fundamental para não fazer feio.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!