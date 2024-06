Onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca Série A2? Quem transmite a segunda divisão?

Confira os canais que transmitem as partidas da segundona do estadual carioca, que que tem grande visibilidade para 2024

Com a presença de times históricos no Rio de Janeiro e no Brasil, além de jogadores icônicos tanto no cenário nacional quanto no mundial, o Campeonato Carioca Série A2 2024 está em alta. Essa movimentação reflete na curiosidade sobre onde assistir ao torneio, já que vem gerando bons episódios para quem acompanha futebol.

A notícia mais atrativa e que incentivou os olhares para a segunda divisão carioca, foi o anúncio da inscrição do ex-jogador Romário na competição, aos 58 anos, pelo América-RJ. Além do clube do craque, Americano, Araruama, Artsul, Audax-RJ, Cabofriense, Duque de Caxias, Maricá, Olaria, Petrópolis, Resende e Serrano destacam a tabela do campeonato.

Sabendo disso, as formas de transmissão do torneio aumentaram para 2024, tendo a opção de assistir tanto na televisão quanto na internet. Confira abaixo onde assistir aos jogos do Carioca A2…

