Onde assistir a Goiás x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Goiás e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (14), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no CT Edmo Pinheiro e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

Embalado especialmente pela vitória no clássico diante do Atlético-GO, o Goiás precisa de pelo menos um ponto para garantir vaga no mata-mata. Sétimo colocado com 31 pontos somados, o Esmeraldino tem seis de distância para o nono colocado Santos, com apenas duas rodadas faltando.

Na liderança da tabela com 38 pontos, o Palmeiras faz grande campeonato e tenta garantir o primeiro lugar. Com sete pontos de vantagem para Grêmio e Flamengo, ambos com um jogo a menos, o Verdão só depende de si e mira uma reação após a derrota na última rodada para o Fluminense.

