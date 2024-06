Onde assistir a Cruzeiro x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (05), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Em duelo atrasado, o Cruzeiro recebe o Internacional na tarde desta quarta-feira (05), às 15h (de Brasília), no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Cruzeiro Esporte Clube, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Para voltar na briga pelo G-4, o Cruzeiro quer emplacar seu quarto jogo sem perder no torneio. A equipe tem 13 pontos na 7ª colocação, oito a menos que o líder Palmeiras, que tem oito jogos.

O Internacional volta a campo após as partidas dos times gaúchos serem adiadas por conta dos fortes temporais que assolaram o Rio Grande do Sul. O Colorado, porém, está na última posição da tabela, com quatro derrotas em quatro jogos. O time tem, contando com este duelo, quatro jogos atrasados.

