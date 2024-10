Onde assistir a Coritiba x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 2024. A partida não terá transmissão (confira a programação completa).

Em busca do tricampeonato, o Palmeiras conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil sub-20 após eliminar o União ABC por 12 a 0. Já o Coritiba, que levantou o troféu do torneio em 2021, deixou para trás o Juventude nos pênaltis por 3 a 1.