Onde assistir a Camarões x Cabo Verde ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da África

Equipes se enfrentam neste sábado (08), em Iaundé, pela terceira rodada das Eliminatórias da África; veja como acompanhar e outras informações

Camarões e Cabo Verde entram em campo neste sábado (08), às 10h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Grupo D das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Ahmadou Ahidjo Stadium e será transmitido pelo FIFA+, no streaming. (veja a programação completa aqui).

A seleção camaronesa chega confiante após um retrospecto positivo nas Eliminatórias, com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre as Ilhas Maurício na estreia e um empate em 1 a 1 com a Líbia. No entanto, a frustração pela eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações para a Nigéria ainda paira no ar. A equipe busca se redimir e garantir a liderança do grupo para seguir com moral alta na busca pela vaga na Copa do Mundo.

Cabo Verde, do outro lado, também não perdeu até agora nas Eliminatórias. A equipe estreou com um empate em 0 a 0 contra Angola e, em seguida, conquistou uma vitória importante por 2 a 0 sobre Essuatíni. Os Tubarões Azuis querem vencer o confronto direto e conquistar a liderança do grupo, para evitar a disputa dos playoffs.

