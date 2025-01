Onde assistir a Athletico-PR x Paraná ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Campeões da elite e da segunda divisão no último ano, respectivamente, rivais medem forças no jogo de abertura da competição

Athletico-PR e Paraná entram em campo neste sábado (11), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2025. O jogo acontece na Ligga Arena e terá transmissão ao vivo da RICtv Record, Nsports e Rede Furacão (confira a programação completa de futebol aqui).

Atual campeão estadual, o Athletico-PR tenta estrear com o pé direito na temporada 2025. Jogando em seus domínios, o Furacão busca amenizar a imagem do recente rebaixamento à Série B com uma vitória, no primeiro jogo sob o comando de Maurício Barbieri.

O Paraná, por sua vez, retorna à elite do futebol paranaense após dois anos ausente e procura não fazer feio. Vencedor da segunda divisão do estado em 2024, o clube começa a competição com mais de uma dezena de reforços trazidos e um técnico novo: o rodado Argel Fucks.