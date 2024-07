Negociação entre Corinthians e Balotelli: salário, luvas, tempo de contrato e mais detalhes das conversas com o atacante italiano

Atacante de 32 anos quer voltar à seleção italiana e entende que ida ao Corinthians pode permitir volta à equipe

O Corinthians discute a contratação de Mario Balotelli nos bastidores. O presidente Augusto Melo é o responsável por tocar as tratativas com o estafe do atacante italiano de 32 anos no mercado da bola, conforme informado por Claudinei Alves, diretor das divisões de base do Timão, em entrevista à GOAL.

No bate-papo com a reportagem, o dirigente informou a pedida do atleta estrangeiro — o centroavante quer € 8 milhões (R$ 47,3 milhões) em dois anos de contrato, o que seria cerca de € 333 mil (R$ 1,970 milhão) por mês.

"Ele quer três milhões de euros por ano em um contrato de dois anos, e as luvas pagas em dois anos de dois milhões", afirmou Claudinei Alves em conversa com a reportagem da GOAL por telefone.

