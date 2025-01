Mohamed Salah, Neymar, Lionel Messi e os 13 melhores jogadores que ficarão disponíveis de graça no mercado da bola em 2025

A GOAL ranqueia os principais atletas entrando nos últimos seis meses de contrato na Europa...

Embora janeiro possa ser um mês mais tranquilo do que aqueles do meio de ano, o mercado de transferências - especificamente o de jogadores livres - está mais interessante do que nunca.

Várias estrelas acabaram de entrar nos últimos seis meses de seus contratos, o que significa que já podem negociar termos com um novo clube visando uma transferência no meio de 2025.

Dada a relevância de muitos desses nomes, algumas das negociações mais impactantes de 2025 podem acabar não custando um centavo. Em 2024, tivemos Kylian Mbappé, por exemplo, indo para o Real Madrid nesse modelo. Mas e neste ano?

Abaixo, a GOAL te traz um ranking, portanto, dos melhores atletas entrando em seus últimos seis meses de contrato no mundo da bola...