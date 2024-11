Liverpool escapou de um péssimo negócio ao ficar sem Kylian Mbappé: craque francês fez o Real Madrid ficar pior

Los Blancos não têm tido o desempenho esperado com o capitão da França em campo e podem estar arrependidos da contratação junto ao PSG

A imagem é viral e recorrente: um jovem Kylian Mbappé sentado em sua cama, cercado por fotos de Cristiano Ronaldo. Em todas as imagens, Ronaldo está vestindo a camisa do Real Madrid, mostrando seu controle de bola e conquistando a Bola de Ouro. Na época, era apenas uma imagem de um garoto apaixonado por futebol, mas agora, com Mbappé jogando no Real, essa foto parece representar algo bem maior.

Desde criança, Mbappé sonhava em jogar pelo Real Madrid. Essa transferência para a capital espanhola parecia ser uma questão de tempo, uma escolha quase inevitável. Mas, agora que esse sonho se tornou realidade, a história não é tão perfeita quanto parecia.

Mbappé deveria ser a peça que faltava para tornar o coletivo de Ancelotti imbatível na Champions League, um jogador de primeira prateleira capaz de levar o time ao topo. No entanto, a realidade tem sido bem diferente. O time parece desorganizado, sem a fluidez e a conexão que o caracterizavam. Mesmo sendo um campeão do mundo, o maior artilheiro da história do PSG e um dos melhores jogadores do mundo, Mbappé, até agora, não conseguiu fazer o Real Madrid ir além. E o Liverpool deve se sentir aliviado por ter escapado desse péssimo negócio.