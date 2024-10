Lionel Messi torna Inter Miami favorito na MLS ou retrospecto ruim em mata-matas é ameaça?

O argentino tem sido o melhor jogador da temporada, mas isso não garante sucesso para o time dele na busca pelo título

Lionel Messi não poderia errar, certo? Final da Copa América de 2016, 82 mil torcedores assistindo. Era para ser o seu momento pela Argentina. Viva la Albiceleste. Mas quando Messi se preparou para cobrar o pênalti contra o Chile, ele mandou a bola por cima do travessão, para o fundo das arquibancadas no Estádio MetLife. O Chile venceu, e Messi, devastado, se aposentou temporariamente do futebol internacional.

Claro, ele voltou, venceu a Copa do Mundo e conquistou sua oitava Bola de Ouro. Em 2022, Messi "completou" o futebol, tornando aquele erro contra o Chile praticamente irrelevante, pelo menos nos registros históricos.

Ainda assim, há uma verdade inegável: Messi nem sempre é o mesmo jogador imbatível em jogos eliminatórios. Seja tropeços iniciais no Barcelona, atuações apagadas no PSG, ou uma sequência decepcionante na Copa América deste ano, o craque do Inter Miami não é a mesma força imparável nesses momentos.

Com o Inter Miami iniciando sua campanha nos playoffs da MLS de 2024, recebendo o Atlanta United nesta sexta-feira (25) à noite, em um jogo que será transmitido em uma enorme tela na Times Square, em Nova York, essa tendência com Messi pode ser uma preocupação real para a equipe de Miami, que busca conquistar sua primeira MLS Cup — caso continue.