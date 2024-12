Os jogadores contratados pelo Cruzeiro para a temporada 2025

Com Christian e Rodriguinho já anunciados, confira os reforços do Cruzeiro para a temporada

Com o objetivo de voltar a brigar por títulos no cenário nacional e internacional, o Cruzeiro segue firme no mercado de transferências para 2025. A diretoria, liderada por Pedro Lourenço, está investindo em contratações estratégicas para fortalecer o elenco, buscando nomes experientes e com alto potencial. Dudu, ex-Palmeiras, Gabigol, ex-Flamengo, e Bolasie, ex-Criciúma, estão entre os jogadores que podem ser anunciados nas próximas semanas, reforçando a ambição da Raposa para o próximo ano. O técnico Fernando Diniz também será fundamental na integração dos reforços e na adaptação dos jogadores para a nova temporada.

Confira, a seguir, as chegadas já oficializadas pelo clube celeste para 2025...