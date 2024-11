Os gols que Gabigol marcou em finais pelo Flamengo

Ninguém ganha um apelido de Gabigol por acaso. Agora são 16 gols de Gabriel Barbosa Almeida em finais pelo Flamengo

Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Em todas essas competições, Gabigol já deixou sua marca na decisão. Ganhando ou não todas elas, feitos como esses ajudaram a consolidá-lo como um dos maiores ídolos da história do Flamengo, mesmo ainda aos 28 anos.

Com os dois gols anotados no jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2024, contra o Atlético-MG, Gabriel Barbosa chegou ao seu 16º pelo Rubro-Negro em decisões. Contanto outros clubes, com 17 marcados, ele superou Ronaldo Fenômeno e é o sexto jogador com mais gols em finais na história do futebol, ao lado de Robert Lewandowski.

Abaixo, a GOAL relembra todos os 16 tentos do atacante em finais pelo Fla.