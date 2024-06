Campeão ou não, Gareth Southgate precisa ser lembrado como o técnico que devolveu a esperança à Inglaterra

Não escute os haters - o inglês é o melhor técnico da Inglaterra nos últimos 50 anos

Suave, educado, cortês e ponderado... Assim as pessoas descrevem Gareth Southgate, um homem com Qualidades que qualquer pessoa gostaria de ter. Mas, de alguma forma, o treinador da Inglaterra tende a dividir opiniões sempre que seu nome é mencionado.

Veja a reação veemente quando foi relatado que ele estava sendo considerado como o próximo treinador do Manchester United. Ou a resposta de certos comentaristas e jornalistas quando a Inglaterra foi eliminada da última Copa do Mundo do Qatar, pela França.

Em alguns setores, a menção a Southgate desperta tanta raiva quanto Donald Trump. A coisa muda bastante, porém, quando falamos com pessoas que trabalharam ao lado dele.

Para aqueles que conhecem Southgate pessoalmente, ele é um homem hábil em apaziguar ambientes. Em um país tão fragmentado como a Inglaterra, ele é exatamente o líder que o time de futebol precisa. Portanto, aconteça o que acontecer na Euro 2024, ele deve ser lembrado como o treinador que deu esperança ao país novamente.