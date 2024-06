Gabigol embarca para Suíça nesta quarta-feira para julgamento no CAS

Corte Arbitral do Esporte julgará o atacante no dia 7 de junho

Depois de balançar as redes pela primeira vez com a camisa 99 do Flamengo, Gabigol tem outro desafio pela frente. O atacante embarca nesta quarta-feira (5), rumo à Suíça, para participar do julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS), por conta de uma possível tentativa de fraude no exame antidoping.

Gabigol chegou a ser suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em março, mas conseguiu um efeito suspensivo que o permitiu voltar aos gramados até que o caso fosse julgado, o que vai acontecer no dia 7 de junho, na Suíça.