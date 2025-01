Frank Lampard, Eden Hazard e os 25 melhores jogadores do Chelsea no século 21

A GOAL analisa os melhores jogadores dos Blues em um período de sucesso sem precedentes desde o início do milênio

O século XXI foi extremamente transformador para o Chelsea. A chegada das riquezas de Roman Abramovich em 2003 alavancou o clube para os níveis superiores do futebol inglês e europeu, e eles não olharam para trás desde então.

Ao longo de uma era de sucesso, e como resultado dos gastos extravagantes que frequentemente a financiaram, dezenas de jogadores de futebol excepcionais vestiram a famosa camisa azul desde o início do milênio, com Stamford Bridge agora sendo regularmente o lar de alguns dos melhores do ramo.

Abaixo, a GOAL faz o possível para classificar os 25 melhores jogadores do Chelsea do último quarto de século...