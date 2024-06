A Dinamarca já ganhou a Eurocopa? Quantos títulos ela tem?

Seleção dinamarquesa faturou pela primeira e única vez o torneio há 32 anos

Disputando a Eurocopa pela 10ª vez, a Dinamarca se consolidou como uma força intermediária do futebol de seleções. Semifinalista da Euro 2020, a seleção dinamarquesa tenta repetir ou superar a grande campanha realizada há três anos.

No entanto, engana-se quem pensa que este foi o maior feito da história do país no futebol. Em 1992, a Dinamarca chegou de maneira despretensiosa na Eurocopa e acabou com o título, seu único do torneio até aqui.

Abaixo, a GOAL traz mais detalhes desta conquista, que chama a atenção até os dias atuais...

