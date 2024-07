Cruzeiro acerta contratação de Rodrigo Pelaipe para departamento de futebol

Indicação de Alexandre Mattos, profissional trabalhou com o CEO no Athletico-PR e na curta passagem pelo Vasco da Gama

O Cruzeiro acertou a contratação de Rodrigo Pelaipe para o departamento de scouting do clube, como soube a GOAL. O novo profissional do futebol cruzeirense tem passagens por Grêmio, Corinthians, Valencia, Ferroviária, Athletico-PR e Vasco.

Fluente em inglês e espanhol, ele chega ao clube para trabalhar ao lado de Alexandre Mattos e Rafael Vieira, com quem já havia atuado no Athletico-PR. A chegada de Rodrigo Pelaipe será para atuação no departamento de futebol, como scouting do clube.

Rodrigo Pelaipe trabalhou ao lado de outros profissionais renomados do futebol brasileiro, como Marcos Biasotto, atualmente no São Paulo, Rodrigo Caetano, que está à frente do departamento de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e Luiz Felipe Scolari, ex-treinador de Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR, Cruzeiro e seleção brasileira.

