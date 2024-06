Cruzeiro pode pagar até R$ 46 milhões por contratação de Matheus Henrique

Meio-campista é esperado em Belo Horizonte na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas

O Cruzeiro vai pagar até € 8 milhões (R$ 46,5 milhões na cotação atual) pela contratação de Matheus Henrique, como soube a GOAL. Serão € 6 milhões (R$ 35 milhões) fixos, parcelados em quatro anos, e até € 2 milhões (R$ 11,5 milhões) em variáveis.

O valor variável é de acordo com o número de partidas, convocações para a seleção brasileira e títulos conquistados pelo jogador no Cruzeiro. Dentre as metas, está, por exemplo, o título do Mundial de Clubes, conforme apurado pela GOAL.

Matheus Henrique é esperado em Belo Horizonte na próxima segunda-feira (24) para realizar exames médicos e assinar contrato até julho de 2029. A negociação foi conduzida pelo CEO do clube, Alexandre Mattos, em viagem à Itália.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!