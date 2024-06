Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo? CR7 amarga terceira temporada seguida sem taças

Craque português completou sua terceira temporada seguida sem troféus e já não parece ser o mesmo

A primeira temporada completa de Cristiano Ronaldo no Al Nassr acabou, e ele pode se orgulhar depois de seus 44 gols em 45 jogos. 35 desses gols foram na Saudi Pro League, onde ele estabeleceu um novo recorde da competição e se tornou o primeiro homem a ganhar a Chuteira de Ouro em quatro países diferentes.

"Eu não sigo os recordes, os recordes me seguem", escreveu Ronaldo nas redes sociais, após bater a marca anterior - 34 gols em uma única temporada -, que pertencia a Abderrazak Hamdallah. É incrível que, aos 39 anos, ele ainda esteja marcando tantos gols. Assim, ninguém ficaria surpreso se ele quebrar mais recordes com a camisa do Al Nassr na próxima temporada.

No entanto, parece que Ronaldo perdeu seu toque vencedor. Ele chegou à Arábia gratuitamente, em janeiro de 2023, após um fim amargo em sua segunda passagem pelo Manchester United, e, apesar de suas façanhas goleadoras, seu novo clube não teve sucesso para celebrar nos 16 meses desde sua estreia glamorosa.

Houve uma época em que a simples presença de Ronaldo já dava à sua equipe uma vantagem nos jogos mais importantes - mas esses dias já se foram. Hoje, ele é pouco mais que um acumulador de estatísticas e que, embora vencedor de cinco Bolas de Ouro, não está realmente ajudando a melhorar a vida do Al Nassr.