Cristiano Ronaldo não decide mais como antes: chegou a hora de Portugal abrir mão de seu astro?

"Esse é um momento de puro futebol português. Esse é um exemplo que deveria ser mostrado em todas as academias de base em Portugal e no mundo do futebol: o time é a coisa mais importante. Aquela assistência provavelmente significa mais do que marcar qualquer gol". Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, dificilmente poderia ter sido mais efusivo em seus elogios a Cristiano Ronaldo depois de ver o atacante de Portugal dar o passe para Bruno Fernandes marcar contra a Turquia, no último sábado (22). Martínez descreveu o passe de Ronaldo na área como "espetacular", deixando Fernandes com a simples tarefa de empurrar para o gol vazio. É possível que o treinador estivesse tentando tirar o foco do fato de que Ronaldo optou por tocar a bola ao invés de ele mesmo finalizar em um um-contra-um com o goleiro turco, Altay Bayindir. Foi o tipo de chance que Cristiano, em seu auge, teria finalizado sem piedade. Ronaldo, ao invés disso, agora tem o maior número de assistências na história das Euros, mesmo que os gols sempre tenham sido sua motivação. Foi surpreendente vê-lo tocar para Bruno Fernandes em vez de arriscar para o gol. Essa apreensão indica que, pela primeira vez, talvez ele tenha se questionado. Isso, claro, sem falar da incrível derrota de quarta-feira (26), diante da Geórgia, por 2 a 0. Ronaldo até teve chances, mas ficou mais marcado por sua irritação - compartilhada com todos os seus colegas de equipe - com a arbitragem. Tudo isso é compreensível para um jogador que agora se aproxima dos 40 anos. O problema é que Martínez ainda insiste que Ronaldo deve ser o principal jogador de Portugal - ignorando completamente todos os sinais que sugerem que ele não está mais à altura dessa tarefa. Mais artigos abaixo