Corinthians quer parcelar compra de Hugo Souza, e Flamengo exige aprovar garantia

A ideia é que os paulistas realizem o primeiro pagamento apenas em janeiro de 2025

O Corinthians notificou o Flamengo nesta quinta-feira (10), informando ao time Rubro-Negro que vai exercer a opção de compra do goleiro Hugo Souza, emprestado ao clube pelos cariocas. No momento, no entanto, há uma divergência entre as duas equipes.

Os paulistas desejam pagar os 800 mil euros acordados em contrato, em quatro parcelas. O Flamengo, por sua vez, entende que para que a negociação seja concretizada desta maneira, o Corinthians precisa apresentar garantias que sejam aprovadas pela direção carioca.