Corinthians faz consulta por Ramón Díaz, mas mantém outros nomes na mira

Fernando Diniz, Cuca e Fábio Carille são nomes que agradam à diretoria do Corinthians no mercado da bola

O Corinthians fez uma consulta ao técnico Ramón Díaz, que comandou o Vasco até 27 de abril passado. O contato foi realizado pelo executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado. Houve uma sondagem a fim de entender a possibilidade de ida do treinador argentino para o Parque São Jorge, como soube a GOAL.

O empresário André Cury, que representa o técnico no Brasil, foi procurado para discutir a possibilidade de trabalho do treinador no CT Joaquim Grava. As tratativas, no entanto, ainda não se iniciaram. O estrangeiro está disposto a atuar novamente no Brasil, mesmo que o cenário no Timão seja de crise.

Ramón Díaz não é o único na pauta do Corinthians nesta janela de transferências. Há outros treinadores na mira do clube para a vaga deixada por António Oliveira, como Fernando Diniz, Cuca e Fábio Carille.