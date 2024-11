Como Steven Gerrard virou piada na Arábia Saudita

A reputação do ex-capitão da Inglaterra o manteve no cargo por mais tempo do que o ideal, mas agora sua demissão parece inevitável

Algumas semanas atrás, Steven Gerrard fez uma aparição surpresa em uma transmissão de caridade do The Redmen TV em apoio ao Zoe's Place Baby Hospice. Foi um gesto adorável da lenda do Liverpool para reforçar uma causa tão importante. Sua participação, sem dúvida, aumentou o número de visualizações e, com isso, as doações. Gerrard até brincou, pedindo aos espectadores que o ajudassem a arrecadar mais dinheiro durante sua presença no programa do que o convidado anterior – seu ex-companheiro de Liverpool, Jamie Carragher.

No entanto, foi outra piada que acabou gerando polêmica entre os torcedores do Al Ettifaq, clube que Gerrard atualmente treina.

Ao ser questionado se ele e John Achterberg, ex-treinador de goleiros do Liverpool e agora parte de sua comissão técnica na Arábia Saudita, estavam acompanhando a temporada do time de Arne Slot, Gerrard respondeu em tom de brincadeira: "Eu e John estamos super ligados. Organizamos todo o nosso cronograma em torno dos jogos do Liverpool! Os jogadores até comentam comigo – estamos treinando às nove ou dez da noite!”

Apesar do tom leve, os fãs do Al Ettifaq não gostaram nada da resposta. Para muitos, isso era mais uma prova de que Gerrard não estava levando seu trabalho a sério o suficiente, e, por isso, defendem sua saída na próxima pausa internacional.