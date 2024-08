Coadjuvantes estrelados do Real Madrid são boa notícia para Kylian Mbappé

Embora a principal contratação do Real Madrid tenha começado devagar, o forte banco de reservas de Ancelotti prova que não há motivo para preocupação

Kylian Mbappé sai lentamente do campo, aplaudindo os torcedores do Santiago Bernabéu, apesar de algumas vaias. Aos 86 minutos contra o Real Valladolid, ele ainda não tinha marcado. Mas dois minutos depois, o extádio explode em euforia. Brahim Díaz faz 2 a 0, e Endrick amplia com o terceiro gol, garantindo a primeira vitória da temporada.

Essa foi a história do Real Madrid no último domingo. Mbappé, Vinícius Jr e Rodrygo não brilharam, mas os gols vieram de jogadores que saíram do banco e de um meio-campista dedicado. Mesmo sem Bellingham, lesionado, o Real Madrid venceu com facilidade, graças aos que jogam longe dos holofotes.