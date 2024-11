Após vencer a Copa do Brasil de 2024, Gabigol anunciou sua saída do clube carioca, citando desentendimentos com a direção; Cruzeiro será seu destino

Article continues below Article continues below Article continues below Gabigol anunciou sua saída do Flamengo após conquistar a Copa do Brasil de 2024

O atacante revelou desentendimentos com a direção do clube e falhas de comunicação nas negociações para a renovação

Cruzeiro será o novo clube do ídolo rubro-negro a partir de 2025