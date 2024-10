Atacante foi expulso no primeiro tempo da partida entre Corinthians e Flamengo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, gerou preocupação entre os torcedores após sua expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogador foi punido com cartão vermelho aos 28 minutos do primeiro tempo, após uma falta em Matheuzinho.

Sua ausência na final, marcada para o dia 3 de novembro, já é certa para o primeiro jogo, e há a possibilidade de que ele também perca o embate de volta, dependendo da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).