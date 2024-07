Botafogo disputa contratação de Joaquim, do Santos, com o Bahia; veja valores

Clube carioca está disposto a pagar cerca de € 10 milhões pela contratação do jogador de 25 anos no mercado da bola

O Botafogo está à frente do Bahia nas negociações pela contratação de Joaquim, como soube a GOAL. O estafe do jogador teve uma conversa com o clube carioca nos últimos dias e aguarda um acordo com o Santos para avançar nas tratativas.

As conversas são para uma transferência avaliada em cerca de € 10 milhões (R$ 59,40 milhões na cotação atual). O Botafogo está disposto a pagar o valor de forma parcelada e tenta chegar a um acordo com o Santos.

O Bahia também deseja formalizar uma proposta pela aquisição do atleta no mercado da bola. No entanto, o valor é inferior ao sugerido pelo clube de John Textor. Há predileção do atleta em defender o time do Rio de Janeiro.

