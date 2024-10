A Argentina já foi campeã da Copa do Mundo de Futsal? Quantos títulos a Albiceleste tem?

Pela terceira vez consecutiva, seleção argentina chega na final do maior torneio das quadras

Atual campeã do mundo e da América no futebol, a Argentina também é uma das maiores potências no futsal. Segunda seleção com mais títulos da Copa América nas quadras, os argentinos também vêm subindo degraus no parâmetro global e ganhando destaque nas Copas do Mundo.

Apesar de terem batido na trave em 2021, perdendo a final do torneio para Portugal, os hermanos já levantaram o troféu em outra ocasião e têm a oportunidade de reconquistá-lo em 2024, no Uzbequistão.

Com a final da Copa do Mundo de futsal 2024 batendo na porta, a GOAL apresenta tudo sobre a Argentina, que enfrenta o Brasil na decisão, na história das copas: títulos, melhores campanhas e mais…