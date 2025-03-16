الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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M. Pieringer 33'B. Zivzivadze 47'S. Conteh 90' + 3'
P. Harres 87'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

هايدينهايم v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,