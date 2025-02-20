دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 3المجموع 3 - 4
انتهت
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ليو سينزا 73'
A. Chiakha 37'كيفين ديكس 53' (ضربة جزاء)R. Huescas 114'
(½ 0-1) (انتهت 1-2) (انتهت 1-3)

هايدينهايم ضد إف سي كوبنهاجنالنتائج والإحصائيات,