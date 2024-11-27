دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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E. Ben Seghir 13'S. Magassa 67'
V. Pavlidis 48'A. Cabral 84'Z. Amdouni 88'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

موناكو v بنفيكاالنتائج والإحصائيات,