دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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S. Guirassy 60'باسكال جروس 68'K. Adeyemi 82'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

سبورتنج لشبونة v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,

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