دوري أبطال أوروبا
team-logo
4 - 0
ن م
team-logo
K. Akturkoglu 13'أنخيل دي ماريا 52' (جزاء)A. Bah 75'O. Kokcu 84' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

بنفيكا v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,