(مُحدث) أخبار الانتقالات | الهلال يتحرك لضم مهاجم جديد من إيطاليا وروما يُعلن انهيار صفقة كاراسكو

قال موقع "فوت ميركاتو" إن روبرتو دي زيربي لم يلتحق ببعثة مارسيليا عقب العودة من بلجيكا في أعقاب السقوط ضد كلوب بروج ووداع دوري أبطال أوروبا.

وذكر التقرير أن دي زيربي انفصل عن أجواء الفريق للتفكير في مستقبله وبعدها قرر الاستقالة وأبلغ إدارة النادي بقراره المغادرة وعدم استكمال الموسم مع النادي الفرنسي.