شهدت مباراة النصر والقادسية في قمة الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بطلها لاعب وسط أصحاب ملعب الأول بارك، البرازيلي أنجيلو، فما الذي حدث؟
عين على الحكم | تهور ولكن! .. سر إفلات أنجيلو من الطرد في لقاء النصر والقادسية رغم إصابة كاستيليس
هزيمة جديدة مؤلمة للنصر
تعرض النصر لخسارة جديدة في دوري روشن السعودي بسقوطه أمام القادسية على ملعبه الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة الـ14، بهدفين مقابل هدف واحد.
وتقدم الضيوف بهدفين نظيفين بواسطة خوليان كينيونيس وناهيتان نانديز قبل أن يُقلص كريستيانو رونالدو الفارق للنصر من ركلة جزاء، ورغم الفرص الكثيرة المتاحة لأصحاب الملعب في الدقائق الأخيرة إلا أن اللقاء انتهى بخسارتهم.
خسارة النصر جمدت رصيده عند 31 نقطة، وقد فقد الثامنة تواليًا في دوري روشن، ليتسع الفارق في الصدارة بينه وبين الهلال، المتصدر، إلى 4 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة القادمة.
أنجيلو وكاستيليس
الدقيقة الـ58 من المباراة شهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، إذ اندفع أنجيلو لاعب وسط النصر بقوة تجاه كوين كاستيليس حارس مرمى القادسية مما أدى لاصطدام عنيف بينهما خرج البلجيكي على أثره من الملعب مصابًا.
الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء للاعب البرازيلي رغم مطالب الضيوف بالبطاقة الحمراء، خاصة أن الأمر كان سيخدمهم كثيرًا، إذ كانت النتيجة تُشير لتقدمهم بهدف نظيف.
سر هروب أنجيلو من الطرد
الحكم المصري السابق، محمد كمال ريشة، الذي يعمل محللًا للتحكيم لصحيفة الرياضية السعودية حاليًا أكد صحة قرار الحكم بعدم طرد أنجيلو، مشيرًا إلى أنه لعب بتهور لكن دون تعمد!
ريشة قال "أنجيلو، لاعب النصر، تدخل بأقصى درجات التهور على كاستيلس، حارس القادسية، لكن قرار الحكم صحيح بمنحه بطاقة صفراء فقط، لوقوع التهور نتيجة تنافس طبيعي على الكرة، ما ينفي التعمد".
القرار أثار جدلًا واسعًا في الشارع الكروي السعودي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور والإعلام حول صحة قرار الحكم من خطئه.
موسم النصر في 2025-2026
تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق نقطة واحدة.
النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.
الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.
النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.
القادم للنصر
بعد المباراة الصعبة أمام القادسية، يحل النصر ضيفًا على الهلال في ملعب "المملكة أرينا" يوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري في قمة لا تقبل القسمة على اثنين للناديين، حيث الصراع بينهما على أشده في صدارة جدول الترتيب.
فريق المدرب جورج جيسوس لديه جدول صعب ومزدحم خلال يناير الجاري، حيث سيلعب أمام الشباب عقب مواجهة الهلال، ومن ثم سيخرج لمواجهة ضمك في ختام مرحلة الذهاب للدوري السعودي، وبعدها سيفتتح مرحلة الإياب بمواجهة صعبة مع التعاون وستكون آخر مباريات هذا الشهر الصعب أمام الخلود.