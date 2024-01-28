بنزيما على رأسهم .. 10 نجوم يجب أن يرحلوا عن أنديتهم قبل نهاية ميركاتو الشتاء

من هم؟

يقترب شهر يناير من النهاية ويأمل بعض نجوم كرة القدم في العثور على نادٍ جديد لهم لمواصلة مسيرتهم واستعادة تألقهم من بوابة الميركاتو الشتوى.

وتعتبر نافذة الانتقالات الشتوية هادئة حتى الآن بشكل مفاجئ وتتردد أندية الدوري الإنجليزي في إنفاق الأموال بسبب اللوائح المالية.

ويبحث بعض اللاعبين عن أندية جديدة للانتقال لها في الأسبوع الأخير قبل إغلاق الميركاتو الشتوي في الأول من فبراير القادم، ولكن مع اقتراب شهر يناير من النهاية يزداد التشاؤم أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي أبرز 10 لاعبين يحتاجوا إلى الانتقال لأندية جديدة هذا الشتاء على النحو التالي:-