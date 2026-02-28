Goal.com
مباشر
Endrick Brazil Lyon Carlo Ancelotti GFX 16:9Getty/GOAL
James Westwood

ترجمه

إندريك يثبت لريال مدريد قدراته خلال فترة إعارته إلى ليون، لكن "بيليه الجديد" لا يزال يواجه صعوبات في حجز مكانه في كأس العالم في البرازيل

في بداية العام، بدا أن حلم إندريك بالانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم قد تلاشى. لم يلعب لاعب ريال مدريد الشاب سوى 99 دقيقة مع النادي في النصف الأول من الموسم، حيث فضل مدرب الفريق آنذاك، تشابي ألونسو، المهاجم المحلي غونزالو غارسيا عليه، وأصبح انتقاله إلى نادٍ آخر أمراً لا مفر منه في فترة الانتقالات الشتوية.

لحسن الحظ، وجد إندريك النادي المثالي. منذ أن أكمل رسمياً انتقاله على سبيل الإعارة إلى ليون في 1 يناير، استعاد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مستواه المذهل الذي جعله أحد أكثر اللاعبين الواعدين في العالم في بالميراس، حيث سجل ستة أهداف في أول سبع مباريات له مع الفريق الذي يلعب في الدوري الفرنسي. 

فجأة، أصبح إندريك يبدو تمامًا اللاعب الذي دفع ريال مدريد 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني/71 مليون دولار) لشرائه عندما فاز في السباق على التعاقد معه في ديسمبر 2022. كان هذا تحولًا رائعًا أثار بطبيعة الحال الحديث عن عودته الوشيكة إلى منتخب البرازيل، مع اقتراب فترة التوقف الدولية في مارس.

شهد مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي موهبة إندريك عن قرب في عامه الأخير في ريال مدريد، وحتى أنه نصح المراهق شخصياً بمغادرة البرنابيو لتعزيز فرصه في المشاركة في كأس العالم. من المؤكد أن إندريك سيعود إلى تفكير أنشيلوتي، وهو إنجاز بحد ذاته.

ومع ذلك، فإن الحقيقة القاسية هي أنه لا يزال يواجه معركة صعبة للحصول على مقعد في الطائرة المتجهة إلى بطولة 2026 في أمريكا الشمالية. على الرغم من أدائه الجيد مع ليون حتى الآن، لا تزال هناك بعض علامات عدم النضج، ومع تمتع البرازيل بعمق هجومي أكبر من أي دولة أخرى، سيتعين عليه أن يكون شبه مثالي من الآن فصاعدًا ليتميز عن أقرانه.

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    بداية صعبة

    على الرغم من أن إندريك فشل في نهاية المطاف في تلبية التوقعات غير الواقعية في عامه الأول في مدريد، إلا أنه لم يكن فاشلاً تماماً. سجل النجم البرازيلي هدفاً في أول مباراة له في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأصبح أول لاعب في ريال مدريد منذ كريستيانو رونالدو يسجل خمسة أهداف في موسم واحد من كأس الملك، ليحتل في النهاية المركز الأول في قائمة هدافي المسابقة.

    ومع ذلك، لم يشارك سوى في تسع دقائق من الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي خسرها ريال مدريد أمام برشلونة. تجاهل أنشيلوتي إندريك في المباريات الأكثر أهمية، ولم يمنحه سوى 35 دقيقة من اللعب في دورات خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

    في سبتمبر، اضطر أنشيلوتي إلى تبرير قلة وقت لعب إندريك: "نعم، ربما أكون غير عادل، لأنه يتدرب جيدًا. لكن أمامه فينيسيوس [جونيور]، رودريغو، [كيليان] مبابي... عليه أن يتحلى بقليل من الصبر".

    بحلول فبراير، كان المدرب الإيطالي مقتنعًا بجودة إندريك، لكنه حدد مجالًا رئيسيًا يحتاج إلى تحسين: "إنه يتمتع بدقة كبيرة، وهو سريع وقوي، وعلى الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين تعامله مع الكرة، إلا أنه يتمتع بقدرة على التسديد والإنهاء. تسديداته مذهلة. إنه صغير جدًا، لكنه سريع التعلم".

    في الواقع، كان اتخاذ إندريك للقرارات متقلبًا، وكان ميله للاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة يعطل انسيابية اللعب في ريال مدريد. لم يستسلم أنشيلوتي أبدًا للضغوط الخارجية بشأن تطور إندريك، وحافظ دائمًا على ثقته الكاملة في لاعب بالميراس السابق، على الرغم من أنه لم يستخدمه سوى في دور ثانوي.

    قال أنشيلوتي في أبريل: "إنه سعيد، ويعمل بجد، ويبدو متحمسًا. أنا سعيد جدًا به. إذا كنت تريد أن تكون في ريال مدريد، عليك أن تتحمل البقاء على مقاعد البدلاء لفترة".

    • إعلان
  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    إغلاق كامل

    كان أنشيلوتي حليفًا لإندريك، وكان إعلان المدرب عن رحيله عن ريال مدريد في أوائل مايو بمثابة ضربة قوية. سرعان ما تم تعيين ألونسو خلفًا لأنشيلوتي، لكن آمال إندريك في ترك انطباع فوري لدى الإسباني تبددت عندما تعرض لإصابة خطيرة في أوتار الركبة في نهاية الشهر، مما أدى إلى استبعاده من كأس العالم للأندية.

    حصل اللاعب الواعد من الأكاديمية غارسيا على حصة من الحذاء الذهبي في مسيرة ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي، ثم تمت ترقيته إلى الفريق الأول. بحلول الوقت الذي عاد فيه إندريك إلى لياقته الكاملة في سبتمبر، كان قد تراجع إلى المركز الخامس في ترتيب المهاجمين.

    وفقًا لصحيفة The Athletic، عندما اختار ألونسو جارسيا ليحل محله في آخر 20 دقيقة من مباراة الدوري الإسباني ضد خيتافي في 19 أكتوبر، رضخ إندريك لرغبة محيطه في ترتيب انتقاله على سبيل الإعارة. 

    لم يبد ألونسو أي إشارة إلى أن وضع اللاعب البرازيلي الدولي سيتغير في أي وقت قريب، حيث قال لـ TNT Sports بعد أن أبقاه مرة أخرى على مقاعد البدلاء في فوز دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس بعد ثلاثة أيام: "من الواضح أن الجميع يريد اللعب. واللاعب الشاب أكثر من ذلك. بالنظر إلى السياق، نريد المنافسة الآن، وهذا صعب اعتمادًا على المباراة".

    كان هناك العديد من الأسباب الأخرى وراء إقالة ألونسو في يناير، لكن The Athletic تضيف أن بعض مسؤولي النادي كانوا في حيرة من أمرهم بسبب معاملته لإندريك، وبدأوا يشعرون بالقلق من أن يظل في حالة ركود، لذا فكروا على مضض في فكرة انتقاله المؤقت.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LILLEAFP

    "كأنك في بيتك"

    كان إندريك يركز على هدفه بمجرد أن اتصل به نادي ليون، متجاهلاً اهتمام العديد من الأندية الأخرى. كان متحمساً لاتباع خطى زملائه من نفس البلد جونينهو بيرنامبوكانو وإدميلسون وبرونو غيمارايس ولوكاس باكيتا، في حين كان وجود المدرب البرتغالي باولو فونسيكا عاملاً حاسماً آخر.

    وقال إندريك في مؤتمره الصحفي الأول: "حقيقة أن الجهاز الفني برتغالي أمر جيد للغاية، لأنني سبق أن تدربت على يد مدرب برتغالي، أبيل فيريرا، في بالميراس. هذا أمر جيد بالنسبة لي، لأنني أعرف طريقة عملهم. كان ذلك نقطة إضافية".

    واللافت للنظر أنه لم يكن يشعر بأي مرارة تجاه ألونسو بعد فترة طويلة من التهميش: "كانت هذه أفضل أشهر في مسيرتي لأنني حظيت بوقت لأقضيه مع زوجتي، وأبني منزلي وأرسي حياتي".

    ساعدته هذه الإيجابية المذهلة على تحقيق انطلاقة قوية في ملعب جروباما. انضم إندريك على الفور إلى تشكيلة فونيسكا في مباراة الدور 32 من كأس فرنسا ضد ليل، وساهم في الفوز بتسجيله الهدف الفائز. أظهر إندريك حسه التهديفي عندما انسل إلى العمود الخلفي وسدد الكرة بهدوء من نصف طائرة ليمنح فريقه الجديد الفوز 2-1، في واحدة من ست تسديدات قام بها وأرعب بها دفاع ليل.

    وقال لـ beIN Sportsبعد المباراة: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الملعب واستعادة ابتسامتي. الأمر رائع، أفضل بكثير مما كنت أتخيل. أستطيع المزاح مع جميع أعضاء الفريق؛ تعرفت على الجميع جيدًا، وأتحدث الإسبانية والإنجليزية. أشعر أنني في بيتي". 

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    مقارنات بين زيدان وبنزيمة

    كما تألق إندريك في أول مباراة له في الدوري الفرنسي ضد بريست، حيث قدم أول تمريرة حاسمة له (واحدة من خمس فرص صنعها) بينما أكمل ثماني مراوغات ليقود ليون للفوز 2-1. وقد مهد ذلك الطريق لأداء مذهل في الأسبوع التالي خارج أرضه ضد ميتز.

    سجل اللاعب المعار من ريال مدريد ثلاثية رائعة ليقود ليون للفوز 5-2؛ كسر إندريك التعادل مبكرًا بضربة رائعة فوق الحارس، ثم ضاعف النتيجة بعد انطلاقة سريعة من منتصف الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وأكمل التسجيل بركلة جزاء نفذها بشكل مثالي، والتي حصل عليها بنفسه. كانت هذه أول ثلاثية في مسيرة إندريك، وجعلته أصغر لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع ليون، محطمًا الرقم القياسي الذي احتفظ به برنارد لاكومب لمدة 54 عامًا.

    استمتع مشجعو ليون بمزيد من السحر من البرازيلي في مباراة دور الـ16 من كأس فرنسا ضد ستاد لافالوا. نجح الفريق من الدرجة الثانية في إحباط ليون حتى الدقيقة 79، عندما تغلب إندريك على مدافع على كرة طائشة على حافة منطقة الجزاء وسدد الكرة عالياً في الشباك - وكاد أن يخلعها تماماً

    هذا الهدف المذهل وضع ليون على طريق الفوز 2-0 وقربه من أول لقب كبير منذ 2012. في غضون أربعة أسابيع فقط، أصبح إندريك بطلاً جديداً لمشجعي ملعب جروباما، مما جعله يقارن بأحد رموز النادي.

    قال المدافع السابق كريس لمحطة تلفزيون تلفوت الفرنسية: "رأيت كريم بنزيمة يكبر في ليون. كان يتمتع بشخصية رائعة. عندما أرى إندريك، أرى نفس الشيء. يمكنه التغلب على المدافعين في المواجهات الفردية، ويمكنه أن يصنع الفارق في منطقة الجزاء".

  • EndrickGetty Images

    العودة إلى الواقع

    حصل إندريك على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لشهر يناير، كما تم اختياره أفضل لاعب في المباراة في ثلاث من مبارياته السبع مع ليون. لكن زخمه توقف عندما طُرد في المباراة التي فاز فيها فريقه 1-0 على نانت.

    حصل في البداية على بطاقة صفراء ثانية لما بدا أنه تداخل بسيط بين الأرجل، لكن الحكم قام بشكل غريب بتحويلها إلى بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة VAR. وصف فونسيكا لاحقًا القرار بأنه "قاسٍ للغاية"، وقدم ليون استئنافًا ناجحًا أدى إلى تخفيف عقوبة إندريك إلى مباراة واحدة. لم يكن هناك جدل حول البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها إندريك، حيث قام بسحب قميص خصمه بشكل واضح بعد تجاوزه الكرة. 

    وأضاف فونسيكا: "يجب أن يتعلم إندريك من هذه الحالة؛ لقد تحدثت معه. عليه أن يفهم أنه لاعب يحظى الآن باهتمام الجميع".

    كان ذلك تحذيرًا وواقعًا صارخًا بالنسبة لإندريك؛ يجب الحفاظ على معايير ثابتة إذا أراد أن يكون أكثر من مجرد نجم ساطع لفترة قصيرة، من حيث الانضباط ومستوى اللعب.

    للأسف، قصر في الفئة الأخيرة عند عودته من الإيقاف في ستراسبورغ نهاية الأسبوع الماضي. دخل ليون المباراة بثقة كبيرة بعد 13 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات - بفارق انتصار واحد عن الرقم القياسي للنادي الذي سجله جيرارد هولييه في 2006 - واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي، مع توقعات باحتمال التنافس على اللقب.

    لكن الأمور انحرفت عن مسارها في ملعب ستاد دو لا ميناو، حيث كان إندريك من بين أسوأ اللاعبين أداءً في هزيمة ليون 3-1. لم ينجح سوى في 31 لمسة في 90 دقيقة وفقد الكرة 15 مرة، مما أدى إلى انتقادات شديدة من المدرب السابق للمنتخب الفرنسي ريمون دومينيك. 

    وقال دومينيك أثناء تغطيته للمباراة كخبير في قناة La Chaine L’Equipe: "كان عديم الفائدة ولم يقدم أي حلول. يجب على جميع المهاجمين القيام بعمل دفاعي حقيقي وتقديم حلول وإضافة بعض العمق. لم يفعل أيًا من ذلك". "لا يقدم أي خيارات في الخلف، وعندما تكون الكرة في حوزته، يفقدها ببساطة. أحيانًا يمرر الكرة فوق الدفاع أو يحتفظ بها. بصراحة، كان بقاؤه على أرض الملعب طوال المباراة أمرًا مخيبًا للآمال".

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    صداع الاختيار

    إندريك هو لاعب قادر على حسم المباريات في يومه، وهو مهاجم قوي ومتفجر يتمتع بقدم يسرى رائعة وتحكم ممتاز في الكرة. لهذا السبب لم يمنح ريال مدريد ليون خيار الشراء عند الموافقة على إعارته؛ فهو لا يزال يُعتبر جزءًا مهمًا من خططهم المستقبلية.

    ومع ذلك، لا تزال النقطة الضعيفة التي أشار إليها أنشيلوتي قائمة. لا يرفع إندريك رأسه بما يكفي، وغالبًا ما يختار اللعب بمفرده عندما يكون زملاؤه في مواقع أفضل. قد يكون ذلك في غير صالحه عندما يحين الوقت لتسمية المدرب البرازيلي تشكيلة منتخب بلاده النهائية لكأس العالم. لا يمكن للمدربين اختيار سوى 26 لاعبًا، ويواجه أنشيلوتي صداعًا كبيرًا في الثلث الأخير.

    يستخدم ليون إندريك كجناح أيمن، لكن من الناحية الواقعية، لن يحظى بفرصة في المنتخب البرازيلي، نظراً لأنه سيواجه منافسة من رافينيا ورودريغو وإستيفاو ويليان. على الرغم من تنوع مواهب هذا المراهق الموهوب، إلا أنه لن يستطيع أن يزيح فينيسيوس من الجانب المقابل، أو حتى بديله المعتاد غابرييل مارتينيلي. وهذا يتركه يناضل من أجل الحصول على مركز رقم 9، حيث صنع اسمه في بالميراس.

    لم يشارك إندريك مع منتخب بلاده منذ مارس من العام الماضي، حيث استدعى أنشيلوتي ستة لاعبين آخرين كخيارات في الوسط: ماتيوس كونها، ريتشارليسون، جواو بيدرو، فيتور روكي، إيغور جيسوس وكايو جورج. كما عاد غابرييل جيسوس للتو إلى الملاعب مع أرسنال بعد غياب طويل بسبب الإصابة، ويُتوقع أن ينضم إيغور تياغو لاعب برينتفورد إلى التشكيلة في ظل صراعه مع إرلينغ هالاند على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    من المرجح أن يتم اختيار اثنين أو ثلاثة فقط من هؤلاء اللاعبين، مما يعني أن أنشيلوتي سيضطر إلى إجراء بعض المكالمات الهاتفية الصعبة. في الوضع الحالي، من المرجح أن تكون إحدى هذه المكالمات مع إندريك.

    الخبر السار هو أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت لتغيير وضعه، حيث أن الموعد النهائي لاختيار المدربين لن يكون قبل 1 يونيو. قد يكون أمام ليون 21 مباراة أخرى، في حال وصل إلى نهائي كأس فرنسا ودوري أوروبا، وفونيسكا يدرك تمامًا ما يجب أن يفعله إندريك للوصول إلى المستوى التالي.

    وقال مؤخرًا لصحيفة The Athletic: "الجميع يعلم أنه يريد أن يكون في منتخب البرازيل، وهو يدرك مدى أهمية الأداء الجيد هنا لتحقيق هذا الهدف. أحاول أن أبقيه متوازنًا ومتواضعًا ومسؤولًا". "لمساعدته على فهم أنه يمكنه مساعدة الفريق - ولكن أيضًا أن الفريق يمكنه مساعدته".

    إذا أخذ إندريك كل ذلك في الاعتبار، فقد يكون من المستحيل على أنشيلوتي تجاهله.

الدوري الفرنسي
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا
ليون crest
ليون
ليون
0