أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | قضية "تهرب" سالم الدوسري .. لقاء هلالي مع سعود وعرض مفاجئ يحقق حلم بونو!
رسالة جوميس إلى سعود عبد الحميد
أعرب الفرنسي بافيتمبي جوميس، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الهلال، عن سعادته بالالتقاء بسعود عبد الحميد، الظهير السعودي المحترف في لانس، كاشفًا عن رسالته إليه.
وقال جوميس، "بالأمس كان لي شرف زيارة صديقي العزيز سعود عبد الحميد، اللاعب السابق لنادي الهلال وأحد الأسماء المهمة في كرة القدم السعودية. كان من دواعي سروري التحدث معه، وتهنئته على مستوياته المميزة، وأن أعبّر له عن مدى فخري بالمسيرة التي حققها.
تطور رائع ومثال يُحتذى به للكثيرين. دائمًا فخر لنا أن نرى لاعبًا سعوديًا يتألق في هذا المستوى. فخر سعودي".
الحالة الصحية لبنزيما وثلاثي الهلال قبل لقاء النجمة
كشف ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، عن تطورات حالة مصابي الهلال، مؤكدًا جاهزية كريم بنزيما، لمباراة الهلال المُقبلة أمام النجمة، بعد غيابه لمدة 10 أيام، فيما لا يزال حسان تمبكتي، في المراحل الأخيرة من التأهيل، حيث يجري تمارين المرونة للعضلة الخلفية، والمقاومة والقوة العضلية، فضلًا عن تدريبات في الملعب وأخرى بالكرة.
أما عن روبن نيفيش، فقد بدأ التأهيل للإصابة العضلية، حيث بلغ المرحلة الثانية من العلاج، بين تمارين مرونة وأخرى مقاومة عامة للجسم، فضلًا عن تمارين تنشيطية للعضلات السفلية، بينما لم يتم البدء بتمارين قوية على عضلات الفخذ، وينتظر أن يتم تقييم الألم والشد، للبدء بتمارين المقاومة والقوة على غضلة الفخذ.
وفيما يتعلق بناصر الدوسري الذي كان يعاني من إصابة في إصبع القدم، فقد تم تداول صورته وهو يستخدم جبيرة مخصصة للقدم، من أجل عدم الضغط على الإصبع، فيما أشار الشهراني إلى كونه لا يزال في المرحلة الأولى من العلاج، وأن مؤشر الإصابة أنها لم تكن خفيفة، بل متوسطة.
يذكر أن صحيفة "الرياضية"، قد أفادت بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، سيحدد اليوم، ما إذا كان بنزيما سيشارك أساسيًا أم لا، في مباراة النجمة، المقررة غدًا، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
ترشيح نجم الهلال لأوروبا .. وكريري يتحرك قانونيًا
"عرض إنجليزي للصحفي، مستقبل الشنقيطي وتنازل سعود" .. المعلم يكشف مفاجآت ويرشح الحمدان ونجم الهلال لأوروبا!
كشف وكيل اللاعبين أحمد المعلم، عن عدة نقاط حاسمة، فيما يتعلق بمستقبل نجوم الكرة السعودية، على غرار مهند الشنقيطي ومروان الصحفي، كما كشف عن لاعبين آخرين قادرين على الاحتراف في أوروبا.
وتطرق المعلم للحديث عن كواليس خطته مع سعود عبد الحميد، قبل انتقاله إلى روما، وأبرز مستجدات العروض الأوروبية إلى مروان الصحفي، ناهيك عن اختيار ثنائي الهلال والاتحاد، كمرشحين بارزين للعب في القارة العجوز.
بعد كيل الاتهامات له .. أول رد من سعود كريري بشأن مفاوضات الهلال "غير القانونية" مع مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود
بعد أيام من القيل والقال والتشكيك في نزاهته، خرج سعود كريري؛ مدير عام إدارة الكرة في الهلال، للرد على الاتهامات الموجهة له بشأن التفاوض غير القانوني مع ثنائي الاتحاد مهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.
فيديو | "طلبوا هذا المبلغ وانتهى كل شيء" .. وليد الفراج يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الهلال لضم عبد الرحمن العبود!
كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن كواليس جديدة بخصوص تفاوض الهلال مع عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد، وقضية اختراق لوائح الفترة المحمية بسوق الانتقالات.
العديد من التقارير الصحفية انتشرت مؤخرًا حول تفاوض الهلال مع ثنائي الاتحاد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، تمهيدًا لضمهما خلال سوق الانتقالات في الصيف المقبل.
صحيفة "عكاظ" قالت إن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق يعمل إداريًا في الهلال، للتفاوض مع العبود والشنقيطي بطريقة غير نظامية، رغم عدم دخولهما في الفترة الحرة.
قضية تهرب سالم الدوسري .. وعرض يلبي حلم بونو
سالم الدوسري "شبه متهم" على لسان مدرب المنتخب السعودي السابق .. قضية "التهرب" من المعسكرات تعود ونحن نقدم دليل براءته!
وكأن ما به في الوقت الحالي لا يكفيه، حتى تُفتح عليه جبهة صراع أخرى تزيد الضغوطات عليه في مرحلة حرجة سواء من موسم 2025-2026 أو كونها قبل كأس العالم 2026 بثلاثة أشهر..
الحديث هنا عن سالم الدوسري؛ قائد الهلال، الذي تحدثنا قبل أيام عن كونه "ضحية" في القلعة الزرقاء حاليًا، رغم تراجع مستواه بشكل كبير وملحوظ.
الحلم يتحول إلى حقيقة؟ عرض مفاجىء ينتظر الهلال للتعاقد مع بونو بعد كأس العالم!
عندما تحدث ياسين بونو عن حلمه باللعب لريفر بليت الأرجنتيني، كان الاعتقاد السائد أن الأمر مجرد أمنية من الصعب تحقيقها بسبب استقراره حاليًا في السعودية مع الهلال.
ولكن وفقًا لتقارير صحفية أرجنتينية، يبدو أن حلم بونو قد يتحول إلى حقيقة في مفاجأة مدوية قد ترحل بالحارس المغربي عن الزعيم في الميركاتو الصيفي القادم.
قتل، رشوة وتهرب ضريبي.. هاري ماجواير ينضم إلى قائمة "سجناء الورق" بصحبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو
في المستطيل الأخضر يكون نجوم كرة القدم، بمثابة "آلهة العشب" الذين يطاردون المجد؛ لكن خلف الأضواء الصاخبة، تحوّل الكثير منهم إلى "مطاردين" من قِبل العدالة.
ومن قاعات المحاكم الفارهة في مدريد، إلى غرف التحقيق في باريس ولندن؛ سقطت أسماء كبرى في فخ التهرب الضريبي، الابتزاز والمشاجرات الليلية.
وبينما كان الجمهور ينتظر رؤية بعض نجوم كرة القدم، في زي السجون؛ خرجوا بابتسامات عريضة وتسويات مليونية، أو أحكام مع إيقاف التنفيذ.
تداعيات الحرب الإيرانية .. بطولات في مهب الريح
صافرة أخرستها الصواريخ: صراع "ميسي - يامال" في مهب الريح.. وعشرات البطولات مهددة بسبب الحرب الإيرانية
لم تعد ملاعب الشرق الأوسط مسرحًا للتنافس الرياضي؛ بل تحوّلت في مارس 2026 إلى ساحات انتظار، تحت سماء تمزقها أصوات المقاتلات.
وبينما كان العالم يستعد لصافرة انطلاق "فيناليسيما"، في الدوحة القطرية، ويتأهب لهدير محركات "فورمولا 1"، في المنامة البحرينية وجدة السعودية؛ جاء التصعيد العسكري "الأمريكي - الإيراني"، ليعيد صياغة الأجندة الدولية بالحديد والنار.
وقامت إسرائيل بمساعدة من الولايات المتحدة، بتوجيه ضربات عسكرية داخل إيران؛ لترد الأخيرة باستهداف قواعد ومقرات أمريكية، في عديد الدول الخليجية.
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.