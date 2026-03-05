أخبار الهلال اليوم | قضية "تهرب" سالم الدوسري .. لقاء هلالي مع سعود وعرض مفاجئ يحقق حلم بونو!

كشف ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، عن تطورات حالة مصابي الهلال، مؤكدًا جاهزية كريم بنزيما، لمباراة الهلال المُقبلة أمام النجمة، بعد غيابه لمدة 10 أيام، فيما لا يزال حسان تمبكتي، في المراحل الأخيرة من التأهيل، حيث يجري تمارين المرونة للعضلة الخلفية، والمقاومة والقوة العضلية، فضلًا عن تدريبات في الملعب وأخرى بالكرة.

أما عن روبن نيفيش، فقد بدأ التأهيل للإصابة العضلية، حيث بلغ المرحلة الثانية من العلاج، بين تمارين مرونة وأخرى مقاومة عامة للجسم، فضلًا عن تمارين تنشيطية للعضلات السفلية، بينما لم يتم البدء بتمارين قوية على عضلات الفخذ، وينتظر أن يتم تقييم الألم والشد، للبدء بتمارين المقاومة والقوة على غضلة الفخذ.

وفيما يتعلق بناصر الدوسري الذي كان يعاني من إصابة في إصبع القدم، فقد تم تداول صورته وهو يستخدم جبيرة مخصصة للقدم، من أجل عدم الضغط على الإصبع، فيما أشار الشهراني إلى كونه لا يزال في المرحلة الأولى من العلاج، وأن مؤشر الإصابة أنها لم تكن خفيفة، بل متوسطة.

يذكر أن صحيفة "الرياضية"، قد أفادت بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، سيحدد اليوم، ما إذا كان بنزيما سيشارك أساسيًا أم لا، في مباراة النجمة، المقررة غدًا، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.